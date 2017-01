Fútbol Peruano: así se jugará el Descentralizado 2017

La Federación Peruana de Fútbol decidió modificar las Bases del Descentralizado 2017 y ahora la ADFP deberá hacer las revisiones necesarias y modificarlas para su aprobación. El Torneo local debe iniciar el 3 de febrero.

La FPF decidió que se respete la denominada ‘Supercopa’ que se jugará entre el campeón del Torneo Apertura y el campeón Torneo Clausura. La FPF aceptó que no haya diferencia de goles en esa final. Es decir que si cada equipo gana un partido se disputará un tercer encuentro.

Además se determinó que no se sumarán a la tabla, a fin de año, los puntos de bonificación a los campeones en los torneos Sub 17 y Sub 15.

En cuanto a los extranjeros se mantiene los tres en cancha de manera inapelable. Se podrá inscribir hasta cinco, pero con la posibilidad de cambiar a un extranjero a mitad de año.

La Bolsa de Minutos será de 4 mil minutos divididos en 3500 para los Sub-21 y 500 para los Sub-20, en eso la FPF mantuvo su postura ya que además sumarán los de Categoría 96, es decir habrá un año más de tolerancia.

El campeonato peruano se dividirá en tres etapas: El Torneo de Verano, Torneo Apertura y Torneo Clausura. Cada uno de ellos le otorgará al equipo ganador el título de campeón y la clasificación a la Copa Libertadores 2017.

El campeón del Torneo de Verano será Perú 3 en la próxima edición de la Copa Libertadores. Mientras, que el Apertura y Clausura definirán a los clasificados como Perú 2 y Perú 1 cuando los ganadores se enfrenten para definir al campeón nacional.

Si un equipo gana el Torneo Apertura y queda en último lugar del Torneo Clausura, igual podrá disputar el título nacional. La única forma que un equipo no podrá disputar la final y pierda su cupo a la Copa Libertadores es si desciende.

