Fútbol peruano: este es el once ideal de la fecha 5 del Torneo Clausura [FOTOS]

Culminó una nueva jornada del Torneo Clausura y tres equipos amplían su ventaja en la lucha por el título: Real Garcilaso, UTC y Alianza Lima no se dan tregua en la pelea por ser el mejor de este último certamen del año y por eso sus jugadores tienen actuaciones individuales sobresalientes que los hacen fundamentales para sus técnicos y parte del once ideal de la fecha de Depor.

Luis Ramírez, el cerebro de Alianza Lima y anotador de una 'pepaza' ante Sporting Cristal, integra el once ideal por segunda fecha consecutiva. El '14' blanquiazul está atravesando un buen momento personal y los íntimos disfrutan con el fútbol que impone.

Tabla de posiciones y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura

Pero 'Cachito' no llega solo. Esta fecha del Torneo Clausura hubo goles y golazos. Por eso es que la zona ofensiva es la parte más destacada con jugadores de buen pie, buena pegada, anotadores esta fecha y que cualquier equipo soñaría con juntarlos para formar una oncena tembile.

Y en la zona defensiva se armó un muro de jugadores que están viviendo una temporada espectacular como Gustavo Dulanto que no solo defiende, sino que también se da maña para atacar. No en vano tiene varios tantos en su haber. Mira, mejor el once ideal y cuéntanos si estás de acuerdo o no.