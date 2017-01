Fútbol peruano: los partidos de los clubes peruanos de esta semana

Esta semana será de bastante actividad para el fútbol peruano porque tendrá de todo: desde el debut de Deportivo Municipal en Copa Libertadores, hasta las presentaciones de los planteles de Alianza Lima, Sporting Cristal o el segundo amistoso internacional de Universitario de Deportes y Juan Aurich.

Por ello, te jugamos a continuación el calendario de partidos de esta semana que va desde el lunes 23 de enero hasta el domingo 29 de enero. Como para que no te despegues del ámboito futbolístico peruano que, cada día, está más cerca del inicio del Descentralizado 2017, con el Torneo de Verano.

LUNES 23 DE ENERO



Deportivo Municipal vs. Inependiente del Valle (ECU)

Motivo: Copa Libertadores

Lugar: Estadio Nacional

Hora: 7:15 pm.



Universidad Católica (CHI-reserva) vs. Sporting Cristal

Motivo: amistoso

Lugar: Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago, Chile

Hora: 9:00 am.



Agremiación vs. Sport Rosario

Motivo: amistoso

Lugar: Videna, Lima

Hora: 9:00 am.

MARTES 24 DE ENERO



Catolao vs. Sporting Cristal (Reserva)

Motivo: amistoso

Lugar: por confirmar

Hora: por confirmar



MIÉRCOLES 25 DE ENERO



Deportivo Municipal vs. Sport Rosario

Motivo: amistoso

Lugar: Villa El Salvador

Hora: 9:00 am.



San Martín vs. Ayacucho FC

Motivo: amistoso

Lugar: Villa Universitaria - Santa Anita

Hora: por confirmar

JUEVES 26 DE ENERO



Sporting Cristal vs. Cantolao

Motivo: amistoso

Lugar: La Florida

Hora: por confirmar



San Martín vs. Once Caldas

Motivo: amistoso internacional

Lugar: Villa Universitaria - Santa Anita

Hora: por confirmar



VIERNES 27 DE ENERO



Independiente del Valle (ECU) vs. Deportivo Municipal

Motivo: Copa Libertadores

Lugar: Estadio Rumiñahui, Pichincha, Ecuador

Hora: 7:15 pm.



Barcelona SC (ECU) vs. Juan Aurich

Motivo: 'Noche Amarilla'

Lugar: Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador

Hora: 7:30 pm.



Alianza Lima vs. Palestino (CHI)

Motivo: 'Noche Blanquiazul'

Lugar: Estadio Alejandro Villanueva

Hora: 8:00 pm.

SÁBADO 28 DE ENERO



Universitario de Deportes vs. Once Caldas (COL)

Motivo: amistoso internacional

Lugar: Estadio Monumental

Hora: 8:00 pm.

DOMINGO 29 DE ENERO



Ayacucho FC vs. Cantolao

Motivo: 'Tarde de los Zorros'

Lugar: Estadio Ciudad de Cumaná

Hora: 2:30 pm.



Sporting Cristal vs. Deportivo Cali

Motivo: 'Noche de la Raza Celeste'

Lugar: Estadio Nacional

Hora: 8:00 pm.

