Silla eléctrica. Ser director técnico es formar parte de uno de los trabajos más inestables en el Perú. Quizás no solo en nuestro país. La realidad nos dice que cuatro entrenadores dejaron su cargo en lo que va del Torneo de Verano, en una prematura búsqueda de mejora. ¿Esta es la solución mágica?

Se busca chamba



Se jugaban cuatro fechas del Torneo de Verano cuando Alianza Atlético y Comerciantes Unidos anunciaron el despido de sus entrenadores por malos resultados. Tres semanas bastaron para esta importante decisión. Lo increíble pasó unos días después: Real Garcilaso sacó a su técnico luego de su primera (y abultada) derrota.

No se cumple ni una rueda del Torneo de Verano y ya cuatro equipos cambiaron de entrenador. Para colmo, circularon rumores que Alianza Lima y Universitario de Deportes también lo harían. A estas alturas del campeonato pasado, tres clubes habían sacado a su director técnico. La tendencia aún está.



Pero, ¿es este el mejor remedio para mejorar? El último equipo con cambio de entrenador en salir campeón del Descentralizado fue Sporting Cristal en 2005. 'Chemo' del Solar tomó el relevo a Edgardo Bauza y celebró a fin de temporada. Van once años que el despido no da un título.



Los últimos casos

Año Club Entrenadores 2005 Sporting Cristal Edgardo Bauza, José del Solar 2003 Alianza Lima José Torres, Julio García, Gustavo Costas 2001 Alianza Lima Paulo Autuori, Jaime Duarte, Ivan Brzic, Bernabé Herráez 1999 Universitario Miguel Company, Roberto Chale

La otra cara de la moneda se da en el descenso. Todos los clubes que se fueron a la baja en los últimos ocho años cambiaron a su estratega. Roberto Mosquera es el último en mantenerse toda la temporada en el cargo pese a que Coronel Bolognesi se despidió de la máxima categoría en 2009.



En las últimas temporadas, el promedio de equipos que decidió respaldar a su comando técnico no supera el 50%. El Descentralizado 2010 es el más alarmante: solo cuatro clubes respetaron el contrato de su entrenador.

Año N C 2016 8 8 2015 6 11 2014 6 10 2013 5 11 2012 6 10 2011 8 8 2010 4 12

N: No cambiaron

C: Cambió

Melgar es el club que más tiempo lleva con el mismo director técnico. Juan Reynoso los dirige desde 2014. (USI) Melgar es el club que más tiempo lleva con el mismo director técnico. Juan Reynoso los dirige desde 2014. (USI)

¿Solo pasa en el Perú?



En las mejores ligas del mundo también se dan los rápidos despidos. El Valencia de España rompió su vínculo con Pako Ayestarán luego de perder sus cuatro primeros partidos de la presente edición de La Liga. Siete días después, Paco Jémez tuvo la misma suerte en el Granada.



El Swansea de la Premier League botó a Francesco Guidolin en la séptima fecha, el 3 de octubre de 2017. En el fútbol actual, un mal inicio de campeonato acaba en el cuestionamiento y hasta salida de los entrenadores.



Hay otros casos curiosos como la salida de Rafael Benítez un día después de sacar campeón al Inter de Milan del Mundial de Clubes. El español no tenía ni seis meses en el cargo, pero su situación era totalmente inestable.