Futbolista colombiano: “técnico de Inti Gas me pidió dinero para jugar”

En Perú, casi nadie recuerda a Luis Aníbal Mosquera. Tal vez, ni en la prensa deportiva figuró el nombre del colombiano, que pisó Ayacucho a inicios del 2012 para ponerse bajo las órdenes del técnico Edgar Ospina. ¿Debutó en el Torneo Descentralizado? No. ¿Por qué? Según afirmó el mismísimo futbolista, debido a que el “técnico” del club le pidió dinero para asegurar su estadía. Y claro, el no entró en ese tipo de negociaciones, según le dijo al espacio radio Fútbol en Ascenso.

Luis Aníbal Mosquera ofreció una entrevista al medio colombiano, que le consultó los motivos que lo llevaron a no internacionalizarse. Y es que el mediocampista destacó en su país y nunca pudo debutar fuera de él. Hoy, con 36 años encima milita en Unión Magdalena, que participa en la Primera B.

“Yo estuve en Inti Gas. Fue algo especial con ellos. Cuando salgo del Real Santa Fe, me voy para Perú. Estuve un mes e hice la pretemporada. Los partidos amistosos fui titular. Luego, programé el viaje de mi familia, porque me hicieron sentir como en casa. Pero faltando 8 o 10 días para que arranque el torneo, se me acercó el técnico, y me dice que me toca darle un dinero mensual, porque estoy ganando bien. Yo lo miré a los ojos y le dije: “yo, en ningún momento, arreglé esto con usted. Lo mejor es que yo me vaya, quédate tranquilo. De mi salario no te voy a dar”. Yo nunca le he pagado a nadie por jugar al fútbol. Le di la mano y me pidió, como favor, decirle a la prensa que me regresaba a mi país por problemas familiares. La prensa me conocía y me había ido bien”, reveló Mosquera.

A pesar de que el futbolista colombiano intentó no dar el nombre del técnico, invitó a los hombres de prensa a revisar en internet el historial de técnicos que tuvo Inti Gas, especialmente en el 2012. “En internet te va a aparecer el nombre de una y no miente”, manifestó Luis Aníbal Mosquera.

En ese sentido, los corresponsales identificaron a Edgar Ospina, quien dirigió aquel año y participó de la Copa Sudamericana, quedando eliminado por Millonarios en la primera ronda.

“Sí, sí, sí… [risas] Dejémoslo ahí. Hay que quedar bien ‘Peinado’ siempre. Ahora Inti Gas se llama Ayacucho. Tengo buenos amigos. Uno fue César Valoyes, que estuvo hasta el año pasado; y Mario Villasanti, paraguayo que llegó conmigo al club.”, concluyó Mosquera.

