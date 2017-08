¿Gabriel Leyes a Alianza Lima?: esto dijo el '9' uruguayo ex Peñarol 

Alianza Lima está en búsqueda de un '9' para el Torneo Clausura y un nuevo nombre saltó para tener en cuenta. Se trata del uruguayo Gabriel Leyes, que actualmente es jugador libre tras finalizar su contrato con Peñarol. Pero, ¿qué dijo el delantero sobre la posibilidad?

"No estoy enterado de nada. Me encantaría decir algo, pero no he tenido contacto y no sé nada. Oficialmente no tengo nada", dijo Leyes en declaraciones al programa 'Barrio Fútbol' de Radio Ovación.

Agregó: "Sé que Alianza Lima salió campeón el domingo, me encantaría formar parte del equipo pero no tengo noticias de nada. Yo le pedí a mi representante que hasta que no haya nada concreto no me diga nada".

Gabriel Leyes tiene 27 años, mide 1.86 metros y es diestro. Describió su juego así: "Yo me muevo por todo el frente de ataque, soy potente y tengo unas ganas tremendas", aseguró.

El último equipo en el que jugó Gabriel Leyes fue el Liverpool, donde disputó 10 partidos y anotó 1 gol. Previamente, pasó por Plaza Colonia (11 partidos y 5 goles), Juventud (10 partidos y 2 goles), Peñarol (3 temporadas, 18 partidos y 2 goles) y River Plate (3 temporadas, 45 partidos y 13 goles), todos equipos uruguayos. ¿Habrá interés de Alianza Lima? Veremos.

