No se guardó nada. El estratega de Deportivo Municipal, Gerardo Ameli, criticó severamente a la organización de fútbol sudamericano, luego de la posible postergación del choque ante Universitario de Deportes.

Por supuesto, los ‘ediles’ quieren jugar ante los cremas este sábado, pero no podrán hacerlo en el Estadio Nacional, ante el pedido de la FPF de inhabilitar la actividad deportiva en el recinto deportivo para tenerlo en perfectas condiciones de cara al Perú vs. Colombia.

Luego de que la FPF confirmara el Estadio Nacional como sede del duelo decisivo por Eliminatorias, en Deportivo Municipal y en Universitario de Deportes se comenzó a vivir en suspenso. De hecho, en el Estadio Nacional no podrán jugar, tal y como está programado en el calendario de la ADFP.



“Si fuera el entrenador de la Selección, haría que la cancha en la que se va a jugar el próximo partido de local esté cerrada sin que la toque nadie, como la FPF lo está haciendo ahora. Mi fastidio no es con esta situación puntual. Cuando se organizó este compromiso, había alguna chance de que la FPF fuera necesitar el Nacional. Entonces, ¿por qué no se resolvió esto dos semanas antes? Hay un montón de falencias en materia de organización, no solo en el fútbol peruano sino en el sudamericano. Nos llenamos la boca elogiando que el Barcelona sabe a qué hora y en qué cancha va a jugar en noviembre, y el Bayern Múnich sabe todos los días en los que va a ser su descanso en enero”, dijo Gerardo Ameli a RPP Noticias.

Pero eso no fue todo. El técnico de Deportivo Municipal acotó: “Si elogiamos esa organización, copiemos algo. Si estamos teniendo estos problemas en organización, es probable que se trasladen al rendimiento del equipo. Hay pocas chances de tener altos niveles de desempeño con este tipo de cosas. Si el martes o lunes de la semana pasada nos hubieran dicho que el partido no va en el Nacional, no habría ningún problema. Pero no puede ser que a 48 horas no se sepa si se va a realizar o no”.

