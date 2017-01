Germán Pacheco: "En Tailandia comía cucarachas y tarántulas"

La búsqueda de nuevas experiencias y la oferta económica que recibió el hoy jugador de Alianza Lima, tras ser considerado el mejor jugador de Aurich en 2014- 2015 (marcó 15 goles en 53 partidos), llevaron a Germán Pacheco a vivir situaciones extremas en Asia.

En 2016 jugó en el Pahang (Malasia) y el Ratchaburi (Tailandia). Comió cosas rarísimas y, por ejemplo, la muerte de un rey lo hizo volver al fútbol local. Una locura.

► Torneo de Verano: mira la programación de la primera fecha

El Aurich te quería un año más, pero finalmente decidiste jugar en Asia.

Tenía la experiencia de jugar en España y Ucrania, pero nada se puede comparar con lo que pasé en Malasia y Tailandia. Hay situaciones en las que arriesgas por el bien de la familia, pero lo vivido allá nunca lo olvidaré.



¿Cómo te fue en Malasia?

Empezamos bien y marqué goles (anotó 5 ‘pepas’ en 11 encuentros). Estuve hasta julio y tras el interés del Ratchaburi, acepté ir a Tailandia.



¿Allí pasaste las experiencias más difíciles como futbolista profesional?

Y no solo el tema del idioma que de por sí ya era complicado. Todo era muy raro, especialmente las comidas. Fíjate que se comían cucarachas y tarántulas fritas. Yo me las tenía que tragar con sal y mucho picante, sino, me moría de hambre (risas).



Germán Pacheco es muy amigo de Óscar Vílchez, se conocieron en Juan Aurich. Germán Pacheco es muy amigo de Óscar Vílchez, se conocieron en Juan Aurich.

¿Te sentías cómodo con tus compañeros?

Eran algo inexpresivos por su cultura. Uno perdía los partidos y ellos (estaban) como si nada. Eso sí, eran muy respetuosos de su religión y si tenían que orar cuando jugábamos, simplemente paraban el partido.



¿Es cierto que por un decreto real estás de nuevo en Perú?

El rey de Tailandia (Bhumibol Adulyadej) murió en octubre del año pasado y se paralizó todo en ese país. Se hablaba de que no se jugaba la liga por un año y, así, aproveché para desligarme y volver al Perú.



En la interna íntima se comenta que usarás la ‘10’, camiseta con mucha tradición. ¿Qué sientes?

Si se concreta lo que me comentas, asumiré este reto con mucha responsabilidad. La idea es que el equipo salga campeón. Y a eso apuntamos.



ESTO TE PUEDE INTERESAR

► Leao Butrón sobre las posibilidades de Alianza Lima: "No estamos en los cálculos de mucha gente"

LEE TAMBIÉN