Germán Pacheco tras conseguir el título del Apertura con Alianza Lima: "Soñé con esto desde que llegué"

Todos los jugadores de Alianza Lima tienen una sonrisa en el rostro tras lograr el título del Torneo Apertura. El equipo íntimo dio el primer paso hacia el título nacional y calló las críticas por su forma de jugar. Germán Pacheco explicó la clave: "Rescato la unión del equipo porque eso nos mantuvo fuertes hasta el final".

► Alianza Lima: 5 razones que explican por qué es campeón del Torneo Apertura

"Estamos contentos y ahora hay que disfrutar. Soñé con esto desde que llegué, pero queda mucho. Falta el Clausura que también deseamos ganarlo. Mañana empezamos a entrenar para eso", agregó el volante argentino.

Además, explicó que no le importa ante qué equipo se defina el título nacional, aunque en Universitario digan que harán lo posible para llegar ahí: "No me interesa lo que haga la 'U', en Alianza Lima solo nos preocupamos por nosotros, para llegar bien a la final".

Germán Pacheco ha disputado 22 partidos con Alianza Lima este año, entre Torneo de Verano, Torneo Apertura y Copa Libertadores. Sumó un total de 1579 minutos y anotó 4 goles.

► Alianza Lima: "Claudio Pizarro no viene, es imposible"