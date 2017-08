Gonzalo Godoy tras marcar gol agónico de Alianza Lima: "Estuve en shock hasta que llegué a mi casa"

"Alianza Lima es parte de mi corazón", dice Gonzalo Godoy tras tan solo siete meses defendiendo la camiseta blanquiazul. ¿Y cómo no? El defensa uruguayo marcó un gol importantísimo en las aspiraciones del equipo y el hincha no deja de agradecerlo.

"Después de lo del otro día cómo no va a estar en mi corazón. La gente llorando por un gol tuyo. Te hacen ponerte en la piel del hincha. Yo recién me doy cuenta después del partido la trascendencia que tuvo", contó para el canal oficial del club.



Agregó: "Estuve en shock hasta que llegué a casa con mis hijos y me puse a hablar, vi el gol y gente llorando. La verdad es que sí tengo a la gente de Alianza Lima en mi corazón".

Gonzalo Godoy anotó un doblete ante la Universidad San Martín y uno de los goles fue en el último minuto para poner el 3-2 final. De esta forma, puso a Alianza Lima a un pasito del título del Torneo Apertura. Sin embargo, no se confía. "Todavía no ganamos nada así que hasta el final no festejaré nada. Ahora hay que entrenar y no perder tiempo".

"Esto es gracias a la unión del equipo y también del profe y el preparador físico. Gracias a él podemos correr los 90 minutos y ganarlo a los 94. Todo el cuerpo técnico. No se habla mucho de los demás, como los de la cocina o los kinesiólogos. Es trabajo de todos. Todos están haciendo las cosas bien", finalizó.

