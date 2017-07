Hay mucha gente que no lo quiere en Sporting Cristal e incluso desde que llegó Pablo Zegarra ala dirección técnica no ha sumado un solo minuto. Sin embargo, Renzo Revoredo no siempre fue resistido. Hace unos años era un bolo fijo en la Selección Peruana y muchos periodistas lo consideraron hasta como el mejor elemento del torneo local.

"Me atrevería a decir que de los futbolistas que juegan en el torneo local, es el mejor que tenemos. Puede jugar de marcador derecho, puede ser zaguero central, puede ser stopper por derecha. Un jugador para tener en cuenta a lo largo de este proceso de clasificación", comentó Daniel Peredo luego de que el defensor se jugará un partidazo ante Bolivia en el 2011.

Asimismo, en le Copa América del mismo año, Gonzalo Núñez también lo destacó como uno de los hombres más importantes de la bicolor en la victoria ante Colombia por los cuartos de final.

Por si fuera poco, mientras defendía la camiseta de Universitario de Deportes, desde Fox Sports también destacaban todos los buenos cierres que protagonizaba el peruano.

Mira este video y gánate con la mejor versión del lateral peruano, ¿podrá regresar a ese nivel? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, la pelota está en su cancha.

