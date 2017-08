Hansell Riojas se despidió de Alianza Lima: "Espero regresar en algún momento de mi vida" 

A esta hora, Hansell Riojas ya debe haber terminado de alistar su maleta, una que está llena de ilusiones y retos que desea alcanzar con su próximo club: Belgrano de Córdoba. Pero antes de emprender viaje a Argentina, el defensa agradeció a Alianza Lima.

"La oportunidad de irme a Belgrano me llegó de improviso. Me veía jugando el resto del campeonato con Alianza Lima, pero esto es fútbol. Me tocó tomar una decisión y, bueno, me siento contento por el tiempo que pasé aquí. Para mí Alianza es el club más grande del Perú", indicó Hansell Riojas.



Un recuerdo que se lleva de su paso por el cuadro victoriano es el título del Apertura y la convivencia con sus compañeros. "Irme campeón del Apertura es un plus imporante para mí y mi vida. Es lo más lindo que he podido disfrutar, fue un torneo muy especial para nosotros. En cada provincia que nos tocó jugar, toda la gente estuvo alentando. Estuvimos todos unidos con el comando técnico, dirigentes, hinchada y eso es algo que no se borra jamás", acotó en Alianza Lima Noticias.

Por todo lo vivido en Matute, Hansell Riojas espera regresar. "Mi nombre estará en los libros de la historia de este equipo y es lo más grato que tengo para recordar. Espero en algún momento de vida regresar y aportar más de lo que he aportado", añadió.

Las palabras finales del zaguero fueron para Pablo Bengoechea. "Tengo que agradecerle mucho al profe por darme la confianza. Venía de una temporada complicada (Vallejo) con lesiones y falta de continuidad, pero él apostó por mí al igual que todo el club. Creo que lo poco que pude darle, alcanzó hoy para irnos campeones. Estoy contento por ese lado y ojalá las cosas le sigan yendo bien al equipo, para poder celebrar a fin de año", finalizó Riojas.