La historia detrás del golazo a Universitario de Deportes, por Henry Quinteros.



Han pasado casi 14 años de aquel golazo de ‘bolea’ que le anoté a Universitario de Deportes. Tenía 26 años encima, pero no me consideraba de los más experimentados del plantel de Gustavo Costas. Para esos calificativos estaban Gustavo Roverano, Pepe Soto, Waldir Sáenz y Juan Jayo, el capitán. Yo, más bien, chacoteaba con Jefferson Farfán (19 años) o Wilmer Aguirre (20) previo a cada partido o a cada Clásico, especialmente.



Difícilmente podíamos dormir en víspera a cada tradicional partido contra el rival histórico. Y yo ya llevaba cerca de 5 años consecutivos jugando esa clase de desafíos. Pero ese 18 de mayo del 2003 tocaba disputar otro, el de la revancha del Apertura en el Estadio Nacional. Por supuesto, el DT Ricardo ‘Tato’ Ortíz, ubicado a mitad de tabla, nos tenía estudiados, porque le ganamos previamente con gol de la ‘Foca’ en Matute. Nosotros, en ese tiempo, éramos los punteros del certamen y, cómo sea, el estratega uruguayo nos quería bajar.



Para mí, tanto estudio y tanto número, previo a un Clásico, solo quedaba en la pizarra. Es pura teoría, en serio. Lo mío era, más bien, la práctica. O sea, romper cinturas, la magia con la pelota al piso y, por supuesto, anotar golazos. Como el que le hice a Pablo Pérez en aquella tarde opaca limeña. Ese mismo que entró a la historia de Alianza y es el gol de mi vida. ¿Cómo nació? Aquí se los cuento.

Mira la segunda parte del relato de Quinteros. (Foto: Pierre Ríos)

Segundo tiempo del Alianza Lima vs. Universitario. El ‘Puma’ Carranza, Jean Ferrari, el ‘Cholito’ Sotil salen con todo en la segunda mitad. Ellos ven el 2-1 en contra y se alocan, se molestan y pierden la cabeza. Así, a los 12 minutos ganamos un tiro de esquina.



- “¿’Chato’, pateas tú?”, le pregunto a Aldo Olcese, con quien me repartía los tiros libres y saques de esquina.

- “Sí, ‘Pato’. Yo voy. Quédate”, me responde Olcese.



Por eso, espero paciente al borde del área, mientras suben los grandotes de Soto y Oliveira, el defensa uruguayo. Los segundos corren y me doy cuenta que el ‘Puma’ y el 'Torito' Meza - Cuadra pierden mi marca. Aldo ni siquiera se da cuenta de ese detalle y manda un centro horrible y encima pasado. Ya no importa, hay que arreglarlo como sea.



Me acomodo más a mi derecha. Luego, veo que la pelota baja y baja al ritmo de los cánticos de las tribunas de Sur y le meto un zapatazo con todo el empeine. Solo pienso en romper el arco, mientras lucho internamente contra mi optimismo. De hecho, fueron los segundos más largos de mi vida.



¡Golazo, golazo¡, grito. La locura se desata. No sé ni cómo celebrarlo. Tampoco tengo con quién. Por eso, me llevo las manos a la cabeza y me acuesto en el césped, como si tuviera un televisor enfrente. ¿Por qué festejo así?, se preguntan muchos. Pero pocos saben que se los dedico a mi viejo y a mi vieja – mis fieles hinchas- que acostumbran a ver mis partidos por la TV, solo para grabarme. Ahorita deben estar llorando mientras observan mi graduación.



Mientras Marko Ciurlizza me mete una patada, mientras Pepe se me tira encima, y mientras Tagliani me muerde el brazo, también me imagino en María Isabel, mi novia desde los 15 años de edad. Ese día, no fue al estadio, porque nos peleamos. Pero esa soltería momentánea me hizo valorar la importancia de su presencia. Ahora ella es mi esposa y la mamá de Camila Aznaila (Alianza al revés) y de Fabricio; mis dos tesoros que hoy miran el gol de mi vida por YouTube, en aquella victoria por 4-2.



Ambos ven el golazo ante la ‘U’ y se vuelven más hinchas de Alianza. Como Doña Iraira Sánchez, mi madre, que hasta ahora guarda la grabación de aquella gesta, grabada por mi viejo, que descansa en el cielo.

Aquí la esposa e hijos de Henry Quinteros, que jugó en Alianza Lima hasta el 2013, en Matute. Aquí la esposa e hijos de Henry Quinteros, que jugó en Alianza Lima hasta el 2013, en Matute.

