Hernán Hinostroza: “Quiero estar en la Selección Peruana y volver al extranjero”

Tiene 23 años y este será su tercer año consecutivo con camiseta de Melgar. Estamos hablando de Hernán Hinostroza. El volante le contó a Depor que uno de sus principales objetivos es lograr un buen nivel en el Torneo de Verano y Copa Libertadores, y así, llegar a la selección y después volver al extranjero.

“Quiero aprovechar al máximo este año porque quiero estar en la selección y volver al extranjero. Es uno de mis objetivos”, dijo el volante, quien ya estuvo en una selección peruana (sub 20) en 2013.

Hernán Hinostroza: mira el radical cambio de look del futbolista de Melgar [FOTO]

Sobre Melgar, el ‘Churrito’ se mantiene tranquilo y optimista porque confía que están en un buen nivel. “El partido de presentación ante Danubio será importante para prepararnos llegar bien al Torneo y la Copa Libertadores”, agregó.

También habló de lo que dijo Juan Reynoso tras el partido de presentación del ‘Dominó (ante Danubio). “El profe quiere que sigamos mejorando. Nos dijo que tenemos que afinarnos más”, agregó.

Finalmente, y entre risas también habló del nuevo look que ahora lleva. “Carlos Ascues trajo un look distinto de Alemania. Él me dijo que tengo que hacerme algo nuevo y lo hice, más que todo por la insistencia de él”, finalizó entre risas.

TE PUEDE INTERESAR

Alexis Cossio: "Alianza Lima no es Capiatá y Capiatá no es Alianza Lima"