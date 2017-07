Hernán Rengifo: "El árbitro permitió que peguen, tuve suerte de no haber terminado el partido 'roto'"

Hernán Rengifo reemplazó a Luis Tejada ante Real Garcilaso y lo hizo de muy buena manera: el 'Charapa' fue insoportable para los defensores cusqueños y puso un gran pase a Quintero para el primer gol de los cremas; sin embargo no salió del todo contento pues sostuvo que el encuentro pudo haber terminado feo para él.

El delantero crema señaló que tuvo suerte de que no lo lesionarán en el partido y que el árbitro permitió que algunos jugadores de Real Garcilaso confundan el jugar fuerte con la mala intención.

"Tenemos que ganar en Huaraz, no nos queda de otra"

"Hay una jugada con Emiliano Ciucci. Me parece que va de mala manera y eso no se puede permitir. Jugamos con fuerza, pero no con esas intenciones. Tuve suerte de no haber salido 'roto', pero el árbitro es el que lo permite", sostuvo.

Asimismo, Hernán Rengifo señaló que sufrieron innecesariamente sobre el final del partido y que ese es uno de los puntos a corregir de aquí a el final del campeonato.

Impecable cabezazo: John Galliquio volvió al gol después de siete meses

Hicimos el desgaste en el primer tiempo y ellos lo aprovecharon en el segundo y nos hicieron un gol. Igual creo que pudimos hacer otro y merecimos tener otro final. Vamos por buen camino, sobre todo en estos últimos partidos.

