Hernán Rengifo explicó los motivos por los que se fue de Universitario de Deportes

Fue un golpe duro para los hinchas de Universitario de Deportes. Y es que la salida de Hernán Rengifo tomó por sorpresa a más de uno, debido a que se trata de un delantero interesante para el cuadro de Pedro Troglio, el DT que hoy prioriza la presencia de Luis Tejada en el ataque. Entonces, ¿cuáles fueron los motivos que condujeron al ‘Charapa’ a rescindir contrato?

"La decisión fue rápida. Al principio no queríamos aceptar ninguna propuesta. De hecho, fue una decisión difícil, de familia en general, y la tuvimos que tomar porque queríamos tener más oportunidades en otro lado”, reveló Hernán Rengifo en RPP Noticias.

En ese sentido, el artillero crema profundizó sobre la poca continuidad que le dio Troglio en el equipo, a pesar de que el estratega lo ubicó como titular en los primos que afrontó tras la salida de Roberto Chale.

“No me fui por incomodidad. Era el momento de otros compañeros y se respeta. No hablo de titularidad, sino de tener más minutos y más chances. Creo que me voy en el momento oportuno. Era un jugador no tomado muy en cuenta, pero que necesitaba buscar otras alternativas para que el club también tenga holgura en otros aspectos", agregó el hoy futbolista de Melgar.

Por otro lado, cabe destacar que Universitario de Deportes contrató solo a Daniel Chávez para afrontar el Torneo Clausura. Por el momento, los cremas buscarán incorporar un elemento más, sin exceder el presupuesto destinado.

