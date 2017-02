Alianza Lima empató en Matute ante Sport Huancayo y el hincha íntimo se pronunció al final del encuentro. Sin embargo, el tema no fue la igualdad en casa, sino la polémica celebración de Luis Trujillo tras anotar un gol a los íntimos.

Depor estuvo en el estadio y pudo ser testigo del malestar de los blanquiazules. "Trujillo es de la casa no debió celebrar de esa manera", dijo un fanático. "Se nota que no es hincha de Alianza Lima, un hincha de Alianza Lima no hace eso", dijo otro.

► Alianza Lima: Luis Trujillo inspiró divertidos memes

Algunos hinchas tuvieron comentarios más duros para Luis Trujillo. "Trujillo siempre va a tener el pecho congelado, vino y metió su gol de chiripa", comentó un hincha de Alianza Lima.

¿Quieres saber qué más dijeron los hinchas de Alianza Lima? No dejes de ver el video que acompaña esta nota.

ESTO TE PUEDE INTERESAR

► Luis Trujillo explicó por qué incumplió su palabra de no celebrar ante Alianza Lima

Luis Trujillo y sus declaraciones.

LEE TAMBIÉN