Insólito: Rafael Guarderas falló un tiro libre, pero relator de Fox y Marcelo Grioni gritaron el tanto

¡Para no creerlo! La fortuna parece no estar del lado de Deportivo Municipal esta noche. La academia no se achica ante el último finalista y genera situaciones, sin embargo la bola no quiere entrar.

Lo gritamos: Siucho se generó el espacio y abrió el marcador ante Venezuela

El último ataque de la academia fue un tiro libre peligrosísimo cobrado por Rafael Guarderas, que pasó tan cerca que todos en el estadio lo gritaron como gol.

El relator del partido en Fox Sports y el técnico Marcelo Grioni estallaron con el disparo, sin embargo esa pelota se perdió en la parte externa de la red.

Último momento: Santoya es baja ante Independiente del Valle

La academia no la invoca, pero va por buen camino. Por ahora los visitantes se llevan el triunfo gracias al tanto de Estrada a los 10 minutos.

