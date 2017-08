Neymar se ha convertido en un tema mundial por su salida del Barcelona de España para probablemente enrolarse al PSG de Francia. En Perú, el exdefensa Luis Guadalupe recordó, con una foto en Instagram, el duelo que sostuvo con el brasileño en la Copa Libertadores de 2012.

"Frente a Neymar, cuando jugaba por Juan Aurich y él por Santos de Brasil. Así como enfrenté a Neymar, también lo hice contra el brasileño Ronaldo, Rivaldo y muchos rivales más de renombre mundial", comentó el 'Cuto'.

Luis Guadalupe fue capitán de aquel 'Ciclón', que se había adjudicado el título nacional en la temporada anterior. Ambos duelos fueron favorables para el conjunto de Neymar. 3-1 en Chiclayo y 2-0 en la vuelta.

El chinchano se manifestó de esa forma por las redes sociales en medio de una polémica con Jefferson Farfán, su sobrino y jugador del Lokomotiv de Rusia.

"Que les quede claro que Cuto Guadalupe no nació ayer y no necesito hablar de nada ni de nadie para ‘existir’. Tengo un nombre bien ganado con mucho profesionalismo a lo largo de muchos años de carrera. No se confundan, soy buena gente, pero si me buscan me encontrarán", finalizó el 'Cuto'.

