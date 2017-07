Está en su mejor momento y ante Sport Rosario anotó por cuarto partido consecutivo. Irven Ávila fue de menos a más en la temporada, pero hoy es de lejos el jugador más desequilibrante de Sporting Cristal y titular indiscutible en el equipo de Pablo Zegarra.

El 'Cholito' reveló todo lo que se esforzó para llegar a su mejor momento y ahora que lo consiguió mira de reojo la posibilidad de regresar a la Selección Peruana.

"Somos conscientes que no se nos daban los resultados, pero el grupo siempre se mantuvo unido, fuerte y trabajaba apuntando a un solo objetivo. Sabíamos que este partido en Huaraz podía ser nuestro punto de quiebre y felizmente se dieron las cosas para sumar tres puntos muy importantes", dijo Irven Ávila en Radio Ovación.

"A qué jugador no le gustaría jugar en el extranjero o jugar en la Selección, pero en mi caso primero quiero recuperarme y luego otras personas se encargarán de juzgar si me toca o no la posibilidad de volver a ser convocado", agregó el 'cholito'.

Por último, Irven Ávila recordó que hace un año no la pasaba nada bien en el fútbol ecuatoriano. "No me arrepiento de nada, lo vivido en LDU fue una bonita experiencia, aunque no niego que por ahí esperaba que las cosas me salgan mejor. Ahora solo pienso en aportar todo para mi equipo y las oportunidades de volver a emigrar llegarán solas", culminó.

