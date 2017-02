El culebrón Irven Ávila tiene para rato. Por un lado, Alianza Lima carece de un 9 de área ante la severa lesión de Lionard Pajoy. Por otro, el futbolista seduce en tienda blanquiazul pero él todavía mantiene contrato con los celestes. Por supuesto, el ‘Cholito’ respeta a la institución donde destacó en su momento, pero no descarta su llegada a La Victoria.



“Me sorprendió la noticia [del interés de Alianza Lima]. Me enteré por los medios. Hasta el momento, nadie se ha comunicado conmigo. Mientras haya contrato, hay que respetarlo y hay que trabajar. Mi deseo es seguir en Cristal. Pero uno no puedo descartar nada”, aseguró Irven Ávila.



En esta línea, Irven Ávila aseveró que, mientras permanezca en Sporting Cristal, se enfocará en jugar la Copa Libertadores y la consolidación en el equipo titular de cara el Descentralizado. El delantero es consciente de que la presencia de Diego Ifrán, Ray Sandoval y Rolando Blackburn complica su permanencia en el once de ‘Chemo’ del Solar.



“Trabajamos para no quedarnos en primera ronda de la Copa Libertadores”, agregó Irven Ávila, que viene recuperándose de una lesión que lo alejó varios días de las canchas.



Por otro lado, el delantero de Sporting Cristal proyecta sumar minutos en el duelo contra San Martín, que se desarrollará este domingo. Los ‘celestes’ previamente golearon 5-0 a Alianza Atlético de Sullana.

