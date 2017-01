Iván Bulos no figura en los planes de O'Higgins y sería prestado

El futuro de Iván Bulos estaría lejos de O'Higgins, según afirma la prensa chilena. El peruano no figuraría en los planes del técnico argentino Cristián Arán y sería prestado. Por supuesto, el delantero mantiene contrato con el club chileno y la dirigencia respetará ello.



Las lesiones y el no poder consolidarse en el primer equipo han sido factores determinantes para que la directiva de O'Higgins decida prestar a Iván Bulos por los próximos seis meses o (máximo) un año. ¿Tiene ofertas concretas? Por ahora, no.



A pesar de que el nombre de Iván Bulos fue asociado a clubes peruanos, la dirigencia negó cualquier contacto con agentes del torneo local. Todo hace indicar, pues, que el ex Deportivo Municipal está convencido de continuar su carrera en el exterior.



Según la web Capo de Provincia de Chile, Iván Bulos sería prestado a Palestino, que jugará la Copa Sudamericana 2017. Como se recuerda, el cuadro árabe eliminó a Real Garcilaso y a Flamengo del certamen internacional y avanzó hasta cuartos de final.



Desde su llegada a O'Higgins (a mediados del 2015), Iván Bulos ha jugado 24 partidos en total. 18 de ellos fueron por el torneo nacional, 2 por Copa Sudamericana y 4 por Copa de Chile. El peruano anotó 3 goles en total.

