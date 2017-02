Jean Deza: ¿puede quedar fuera del fútbol tras ser denunciado ante la FIFA?

“Quiero quedarme en Perú para que Gareca me vea”, fue lo último que nos dijo Jean Deza en una entrevista. De esta manera, el peruano resolvió su futuro y decidió no viajar a Bulgaria para unirse a Levski Sofia. Pero esta decisión repentina le costó ser denunciado por el club europeo, que llevó el caso hasta la FIFA.



Actualmente, Jean Deza no tiene club y sus ganas de jugar en el fútbol peruano se acabaron, según pudo saber este Diario. (el libro de pases se cierra el 30 de marzo) Muy por el contrario, el ex Alianza Lima está pensando en emigrar al fútbol extranjero, pero su única preocupación es si puede o no fichar por un club a pesar de cargar con una denuncia por abandono de trabajo.



En realidad, ¿puede? Aquí Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de futbolistas, explica los pasos que tendría que seguir Jean Deza para volver a sumar minutos oficialmente en el fútbol profesional.

1) “Para que Jean Deza pueda jugar en el Perú o en cualquier parte del mundo, el club que lo fiche está obligado a pedir una autorización temporal a la FIFA para habilitar formalmente el regreso a las canchas de Jean Deza.”



2) “Ojo: este permiso (llamado Certificado de Transferencia Internacional) sería solo por un tiempo, hasta que su caso se resuelva.”



3) “Luego de que la FIFA evalúe la situación del jugador demandado, puede o no habilitar a Jean, según la gravedad del caso. El plazo máximo para que el club reciba la respuesta de la máxima entidad del fútbol es de 15 o 20 días.”



4) “Una vez aprobado su regreso a las canchas, Jean Deza puede jugar los meses que quiera en un club u otro. Ya luego se determinará la sanción correspondiente de la FIFA, en caso se corrobore abandono de trabajo.”



5) “Todo este trámite que hará el posible club de Jean Deza es totalmente gratuito”.



