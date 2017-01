“Pude pasearme en el fútbol peruano”, fue uno de los últimos textuales que dejó Jean Deza hace unos meses en una entrevista con Depor. Desde Bulgaria, el delantero de Levski Sofia masticaba una bronca interna por no haber podido consolidarse en Alianza Lima en el 2015.



Mucha agua pasó bajo el puente y hoy Jean Deza nos asegura convencido que se quedará en el Perú por un solo objetivo: Para que Ricardo Gareca vuelva a fijarse en él, y así retornar a la Selección Peruana. Tal y como lo hizo el ‘Tigre’ hace más de dos años para un amistoso contra Venezuela en Estados Unidos.



Jean Deza en Levski Sofia.

“Quiero ganar protagonismo en un club peruano que juegue Copa Libertadores o Sudamericana y retornar a la Selección Peruana. Me quiero quedar en Perú para que Ricardo Gareca me vea”, dijo Jean Deza a este Diario.



El ex delantero de San Martín mantiene contrato con Levski Sofia hasta el 2018, por lo que su llegada a un club del fútbol peruano se daría únicamente a modo de préstamo. En ese contexto, Jean, afirma: “seis meses serán suficientes”. ¿Para qué? Por supuesto, para alejarse de la imagen iracunda que lo afectó por problemas familiares.



Jean Deza regresó a Perú en la quincena de diciembre para pasar sus vacaciones en Lima. Durante ese tiempo, el ex Montpellier se hizo padre por tercera vez a sus 23 años de edad. Victoria, como ha llamado a su hija, “le ha cambiado la vida”, nos dijo al mismo tiempo que nos revelaba su deseo de volver a vestir la camiseta de Alianza Lima. A Pablo Bengoechea lo conoce y muy bien. El DT uruguayo, en su corto paso por la Selección Peruana, lo citó hasta en cinco ocasiones.



Por ahora, los diarios de Bulgaria catalogan como “informalidad” la ausencia de Jean Deza en la pretemporada de Levski Sofia. Un sector de la prensa lo vincula a Universitario de Deportes, pero desde tienda merengue desmienten negociaciones con el delantero, ante la partida de Andy Polo a Monarcas Morelia.



