Todas esas pequeñas rivalidades que siempre tienen los hermanos se reducieron a nada en este momento. Siempre soñaron con jugar al fútbol juntos, pero nunca imaginaron que la pelota los pondría frente a frente en un partido tan importante. Jean Pierre Fuentes de Unión Comercio y Aldair Fuentes de Alianza Lima serán el atractivo principal del duelo de este domingo en Nueva Cajamarca.

Jean Pierre es 5 años mayor y juega al fútbol profesionalmente desde el 2011. Eso le da la autoridad para aconsejar a Aldair, su hermano que con solo 19 años ya ha logrado hacerse un lugar en el primer equipo de Bengoechea.

El volante del 'Poderoso de Alto Mayo' se confesó con Depor sobre lo especial que es el duelo de este domingo para él y para toda su familia. Reveló, entre otras cosas, que no tendrá contemplaciones con su hermano y que, a pesar de que no van a pelearse, si le toca hacerle un foul, se lo hará.

"Primera vez que voy a pasar esto, la familia también. Es bonito, creo que son pocos los hermanos que juegan en una misma cancha, en un mismo partido y pues me siento contento. Mi hermano está creciendo y mejorando. Ahora tiene la oportunidad de jugar ahí y no la ha desaprovechado. Mis padres están en Nueva Cajamarca, esperan el partido para volver a Pisco. Pero como ellos nos han dicho, el partido no será ni Aldair ni yo. Seremos once contra once y el que cometa menos errores va a ganar", contó Jean Pierre Fuentes.

"Creo yo que va a ser un duelo complicado porque el es chico, pero tiene fuerza y buen biotipo. Daré lo mejor, pero creo que tenemos que dejar una buena imagen. Tampoco nos vamos a estar peleando. Si le hago un foul, o él a mí, nos vamos a abrazar al final. Eso si, en la vida lo voy a dejar pasar", agregó el volante.

En esta temporada, Jean Pierre Fuentes le ha anotado dos veces a San Martín, una a Alianza Atlético y otra a Universitario de Deportes, por lo que es uno de los jugadores con mayor poder ofensivo en los locales. Justamente, se refirió a la posibilidad de marcarle a Alianza Lima, el equipo de sus amores.

"Yo crecí ahí, nací ahí, pero ahora me debo a Unión Comercio. Si se da la oportunidad, se lo dedicaré a Dios y bueno ya se verá si se hace un baile o si no se celebra por respeto", terminó el jugador de 25 años.

