Jefferson Farfán: "juego todas mis fichas a que Alianza Lima será campeón este año"

Tiene más de una razón, y no necesariamente la del corazón, para asegurar de que Alianza Lima será campeón nacional este año. Jefferson Farfán realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que interactuó con sus seguidores y respondió algunas preguntas como cuándo volverá a a La Victoria y si será llamado a la Selección Peruana para las últimas fechas de las Eliminatorias Rusia 2018.



"Le juego todas mis fichas a que Alianza Lima campeona este año. Tiene buena gente, un gran entrenador, la directiva al parecer está haciendo bien su trabajo y solo depende de ellos", dijo 'La Foquita' durante su transmisión en vivo, la cual llegó a superar los 3 mil conectados.



Desde Rusia, el jugador del Lokomotiv Moscú, también habló de la posibilidad de volver a la Selección Peruana ahora que su nombre está siendo voceado. Eso sí, no confirmó de que miembros del comando técnico de la bicolor lo vayan a visitar.



"No sé si regreso o no regreso (a la Selección Peruana) eso va a depender de lo que haga yo jugando", respondió Jefferson Farfán a la pregunta de un hincha que le pidió que volviera para los decisivos partidos ante Bolivia y Ecuador.



'La Foquita' también señaló de que su sueño de volver a vestir la blanquiazul se hará realidad pronto. "Pronto, gente. Pronto cumpliré mi sueño realidad y jugaré en mi Alianza Lima", indicó mientras escuchaba música de Eva Ayllón.



