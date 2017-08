Joazhiño Arroé: "Los dirigentes de Real Garcilaso nos aseguraron que nos devolverán los puntos"

Solo piensan en ganar, el resto se lo dejan a los dirigentes. En Real Garcilaso están muy concentrados con hacer un gran partido este miércoles y vencer a Deportivo Municipal. Después, sobre el tema de los puntos, confesaron que ya les aseguraron que se los devolverán.

Joazhiño Arroé, volante de Real Garcilaso, confesó que desde la dirigencia incaica le dijeron que los puntos perdidos serán sí o sí recuperados.

¿Cómo quedaría la tabla si le devuelven los puntos a Garcilaso?

"El retraso de la resolución levanta sospechas de todo tipo. Tal vez están esperando ver si ganamos mañana para ya no darnos los 6 puntos, solo 3, pero sabemos que con eso no nos alcanzaría. El fútbol peruano está manchado hace rato. Esperemos que el fallo sea favorable, los dirigentes nos han asegurado que tendremos los puntos de vuelta", dijo el ex Alianza Lima.

Arroé explicó también el motivo de su polémico tuit "alguien quiere más puntos?". "Lo dije porque porque vi por ahí que ahora Comerciantes va a pedir también los puntos. Se va manchado el torneo, pero no es de ahora, esto viene de hace algunos años. La regla debe cambiar en el sentido de no quitar puntos. Si en algún momento una dirigencia se equivoca, que la sanción sea económica o administrativa. Se están metiendo con el esfuerzo de nosotros y eso no debe ser así", dijo.

Real Garcilaso debe superar los dos partidos que le restan y luego esperar que la CJ de la FPF le devuelva los 6 puntos para aún soñar con quedarse con el Torneo Apertura.

