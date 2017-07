A pesar de que Joel Sánchez fue contratado como el flamante fichaje de Sporting Cristal, el volante no ha trascendió a la altura de lo esperado. Y es que su buen paso por San Martín, con goles incluidos, emocionó a más de un hincha ‘celestes’, que aún espera el destape del volante que enamoró a Tigres de México.

“Estoy en deuda con el equipo, esperaba tener otro rendimiento, pero hay cosas que no he podido superar con facilidad como las lesiones. Me ha costado mucho, pero ahora me siento mejor y creo que se ha visto en la cancha”, dijo Joel Sánchez a Radio Ovación.

Cabe destacar que el ‘Cuy’ ha sumado 22 partidos con Sporting Cristal. Fue considerado titular en la era ‘Chemo’ del Solar y, para pablo Zegarra, es fundamental en la línea de tres que realiza en la volante de marca junto a Josepmir Ballón y Carlos Lobatón.

Por otro lado, el ex Alianza Lima aseguró que Sporting Cristal se quedó con el empate ante Universitario de Deportes de manera justa, debido a que el cuadro de Pablo Zegarra intentó por todos los medios vulnerar la defensa crema, que se replegó por varios minutos para defender el único tanto hecho por Alberto Quintero.

"Si vemos el partido de ayer, tuvimos muchas situaciones. Hay partidos que son así, donde generas y no concretas, pero este partido nos ayudó a tener otro ánimo, porque si nos íbamos con una derrota no hubiera sido justo. El empate no nos ayuda en los puntos pero ayuda en lo anímico en lo que viene", agregó el volante de Sporting Cristal.

