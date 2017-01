John Galliquio en su cumpleaños 38: “Parece que tuviera 18”

John Galliquio acaba de cumplir 38 años de edad. El defensa, dice, no sentirse el más ‘tío’ del plantel. Muy por el contrario, se siente como si tuviera 18 abriles encima. Es más, se siente más “sabroso” que nunca. Y con esa energía de todo un juvenil, promete el título y una buena campaña en la Copa Libertadores.



“Parece que tuviera 18 años. El futbol es tan lindo, que da revanchas. Me siento sabroso. Estamos ansiosos de comenzar, como todos los hinchas. [En mi cumpleaños] Lo estoy pasando encerrado. Todo lindo [risas]”, dijo John Galliquio en la conferencia de prensa que se realizó en Campo Mar.



En esa misma línea, el recio defensa reconoció la irregular campaña que realizó con Universitario de Deportes en el 2016. Jugó apenas 6 partidos, debido a las constantes lesiones que contrajo. Y es que el ex Racing de Argentina regresó a casa como solución, después de obtener el título con el Melgar de Juan Reynoso.



“No lo hice bien el año pasado. Lo pasado, pisado. Ahora no tengo lesiones. Si bien es cierto, terminé jugando. Pero no salió lo que quería. Estar en la U, el equipo más grande del Perú, es una responsabilidad grande. De nada me sirve tener tantos años, si no trabajo o no me exijo al cien. Si no corro. Converso mucho con ellos, aprendo de ellos. Hay una competencia sana”, agregó John Galliquio.



Por otro lado, el ex León de Huánuco se refirió al buen plantel que armó Universitario de Deportes con jugadores con recorrido en Selección como Juan Manuel Vargas, Arquímedes Figuera, Alberto Rodríguez, Aldo Corzo, entre otros.



“Hay un gran plantel. Todo el mundo dice que tenemos el mejor plantel. En la cancha somos once contra once. Todos tienen dos manos, dos piernas. Queremos ganar el campeonato, la Libertadores también. En lo personal, quiero ser el mejor central del campeonato. Estamos trabajando muy bien. Los que han llegado ya se compenetraron”, concluyó el defensor de Universitario de Deportes.

