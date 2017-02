Los tiempos son difíciles en Universitario de Deportes pero un triunfo podría cambiarlo todo. Así piensa John Galliquio, el referente crema respaldó el trabajo del comando técnico, hoy con José Luis Carranza al frente.

"El respaldo es a totalidad, tenemos confianza en ellos y ellos confían en nosotros. Tenemos que revertir todo lo que está pasando. Necesitamos ganar un partido para tener esa confianza. Es un comando técnico, ellos se juntan y hablan mucho y todos deciden", dijo el defensa en RPP.

El jugador de Universitario de Deportes descartó problemas en la interna del equipo. "Los trapitos sucios se lavan en casa, estamos tranquilos. Tenemos que tener toda la tranquilidad del mundo para salir de esto, no estamos contentos pero sí tranquilos. Esperemos que pase esa mala racha", afirmó.

Para John Galliquio el peor momento de la 'U' fue la eliminación de la Copa Libertadores: "La eliminación nos cayó un disparo en la cien porque no lo esperábamos. Fue una noche terrible"

El defensa reprobó el comportamiento de los hinchas de Universitario de Deportes que ingresaron al Monumental de manera violenta. "No voy a permitir que nadie entre a mi casa y toque a mi familia. No era la manera de entrar de los hinchas. Gracias a Dios no pasó a mayores", dijo.

