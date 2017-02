Jorge Amado Nunes habló sin pelos en la lengua un día después de la eliminación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores. Salvo Juan Manuel Vargas, el resto de contrataciones de este año no tienen las condiciones para defender la crema, según el ídolo merengue.

"Los jugadores que han llegado no pueden estar en la 'U', no tienen personalidad. Hay futbolistas que solo son para equipos chicos. La jerarquía no se improvisa", señaló el exjugador crema en el programa 'Fútbol como cancha' de RPP.

Nunes puso como ejemplo al panameño Alberto Quintero y el venezolano Arquímedes Figueras. "El chico Quintero le daba todas los pases a los de Capiatá, mientras que Figueras tardó 20 minutos en recuperar un balón", sostuvo el cenizo.

El también entrenador aclaró de que Juan Manuel Vargas "no entra en discusión". "Hay que entenderlo al 'Loco'. Tuvo una larga para, pero es un jugador que estuvo varios años en Europa", apuntó.

El paraguayo se mostró dolido por la derrota ante Deportivo Capiatá. Es de la idea de que este mal momento se puede revertir con un triunfo en el clásico. "Tienen la oportunidad de resarcirse. Además en Matute siempre le fue bien a la 'U'. Sería muy importante una victoria", finalizó.

