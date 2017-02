Extécnico de Comerciantes Unidos tras ser despedido: "Estamos varados en Cutervo"

Los malos resultados lo sacaron de Comerciantes Unidos. Pero Jorge Aravena aún sigue en Cutervo. ¿Cuál es el motivo? El técnico chileno contó que no puede dejar la ciudad norteña y ha recibido amenazas.

"No renuncié; el presidente del club, Aníbal Pedraza, me despidió hacer un par de días por la derrota ante Alianza Lima. Nos han rescindido el contrato de manera inesperada y estamos varados en Cutervo", contó Jorge Aravena.





Pero Jorge Aravena no se quedó ahí y reveló que por falta de pagos no puede dejar Cutervo. Y el entrenador chileno asegura que lo vienen amenazando.

"Me dicen que me vaya de Cutervo, que hemos venido a estafar y que nos van a mandar a las rondas campesinas; estamos asustados. Pedraza está en Chiclayo y me ha pedido que vayamos para arreglar el tema, pero no tenemos dinero porque el club no nos ha pagado", señaló.

Pero José Requejo, directivo de Comerciantes Unidos, lo desmintió. "En ningún momento hemos abandonado al profesor y también es falso que no le hayamos pagado. Acá, en el club, pagan los días 26 y estamos recién 24", dijo.

Comerciantes Unidos, con Jorge Aravena en el banco, solo sumó un punto producto de su empate ante Juan Aurich en Olmos. Además, perdió frente a UTC, Real Garcilaso y Alianza Lima.



