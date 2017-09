Sporting Cristal no pudo con Comerciantes Unidos y se tuvo que conformar con un empate en el Gallardo. El volante Jorge Cazulo no eludió la responsabilidad de su equipo, pero le llama la atención los penales en contra que le cobran.

"No puedo decir si los penales que les dieron a ellos estuvieron bien cobrados o no. Las jugadas fueron rápidas y no las vi. Tampoco me gusta poner excusas. Pero la realidad es que nos han cobrado muchos este año", señaló el 'Piqui'.

Más allá de las penas máximas, Cazulo reconoció que su equipo cometió "errores" y los terminó "pagando caro" frente a las 'Águilas Cutervinas'. Sostuvo que lo mejor en este caso es corregir los errores y tener más cuidado al momento de defender en el área.

Pese a la desazón del empate en casa, el charrúa sostuvo que Sporting Cristal mantiene intactas sus chances de ganar el Clausura, su última chance de clasificarse a la final, aunque solo tiene un punto en dos partidos.

"No es lo ideal perder partidos de local, pero sabemos que tenemos la capacidad de robar puntos de visita. Además, todo está muy entreverado en el campeonato todavía", finalizó Jorge Cazulo, quien volvió a jugar de volante.

