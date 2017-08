José Carlos Fernández dejó Melgar y se convirtió en el primer refuerzo de Deportivo Municipal para afrontar el Torneo Clausura. El atacante no tuvo muchas oportunidades en el cuadro arequipeño y aceptó el reto de luchar el puesto con Diego Mayora. Este martes, cumplió con su primer entrenamiento bajo las órdenes de Gerardo Ameli.

"Me habían comentado que era un grupo muy bueno. Conozco a la mayoría. Si no he compartido equipo, los he enfrentado. Es un lindo grupo y de a pocos iré metiéndome", comentó tras su primera práctica para la prensa del club.

Agregó: "Vengo a aportar experiencia a Deportivo Municipal y a dar lo que el 'profe' pida de mí. Van pasando los años y uno aprende a leer los partidos, sabiendo en qué momento atacar y en qué momento defender, ayudar a los más chicos en su crecimiento también".

José Carlos Fernández, de 34 años, aseguró llegar a un club "con mucha historia y con una hinchada muy fiel". Además, comentó que Deportivo Municipal "en los últimos años se ha caracterizado por pelear arriba y son muy intensos a la hora de jugar".

Y le dejó un mensaje a la gente de la 'Academia': "Es una hinchada que no te perdona si no dejas todo en la cancha. Una de mis características es eso, entregar todo, siempre me lo han rescatado, así que espero ganarme pronto el cariño del hincha".

