Juan Carlos Oblitas: "Queremos que en el 2018 solo se permita 4 extranjeros inscritos y 2 en cancha"

Si la reducción de cupos del extranjero se convirtió en un dolor de cabeza para los clubes del Fútbol Peruano en este 2017, desde ya hay que prepararse para la terrible migraña que podría venirse en el 2018. Y es que, como lo adelantó Edwin Oviedo, la FPF planea reducir aún más las plazas de jugadores foráneos en el campeonato.

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Selección Peruana, habló de este y otros temas coyunturales en Radio Ovación:

"Quedamos claramente que eran tres extranjeros en cancha y cinco inscritos en el año. Se cambió luego a cinco en el año con la posibilidad de reemplazar uno a mitad de año porque entendimos que se puede lesionar uno, en fin. La idea es ver cómo funciona y bajar a dos en cancha y cuatro inscritos el próximo año. No estamos haciendo nada fuera de lo común, estamos en el promedio. Creo que los que más jugadores de afuera permiten son los chilenos, mientras que los paraguayos solo tienen dos en cancha. Brasil es tres y cinco inscritos, igual que nosotros", dijo el 'Ciego'.

Asimismo, Oblitas señaló que la intención de la Federación era tener un torneo similar al mexicano, pero accedieron hacerlo como lo propuso la ADFP, solo que mejorando algunos aspectos.

"Nosotros al final aprobamos el proyecto de torneo de la ADFP por encima del nuestro. Ojo, el proyecto que se conversó previamente y ellos plantearon, en el que no había semifinales. Luego mandaron lo de semifinales. Nosotros habíamos propuesto otro tipo de campeonato, pero ellos no quisieron", aumentó.

Por último, el 'Ciego' habló sobre el primer partido de la bicolor Sub 20 en el Sudamericano de Ecuador.

"El equipo me gustó, se paró en un terreno en malas condiciones, pero se le plantó bien a Argentina por momentos. Ya les escribí a Daniel (Ahmed), a todos, ya les dije: "Tengamos cabeza fría". Se ha hecho un buen trabajo en Sub 15, Sub 17, ya lo van a ver, pero no es fácil. Nos toca seguir compitiendo", culminó.

