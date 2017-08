Juan Manuel Vargas no descartó quedarse en Universitario de Deportes una temporada más

Tiene tantos tatuajes, que cree que de viejo se le verá una mancha negra, pero igual quiere más: los nombres de sus dos últimos hijos. Tiana Azul, de dos años, y Vitto Alfredo, de ocho meses, son también el motivo por el que Juan Manuel Vargas no piensa en dejar el fútbol aún. Por ahora, lo único que tiene claro es que quiere seguir jugando en Universitario de Deportes.



¿Hasta diciembre?

No sé si diciembre o cuánto tiempo, pero eso depende de lo que uno hace día a día. Espero llegar a un acuerdo importante.



O sea, ¿podría ser más tiempo?

Uno nunca sabe. No necesitamos hablar mucho. Lo único que quiero es que a la ‘U’ le vaya bien y a fin de año celebrar.

¿Pensaste en dejar el fútbol?

No de forma definitiva. Quiero que mis últimos dos hijos me vean jugar y después ya dejaré el fútbol. No quiero que el fútbol me deje a mí.



¿Te ves en la selección?

Soy consciende de que es para los que están en un mejor momento. Las cosas caerán por su propio peso. No le he cerrado las puertas, pero tampoco sufro si no me llaman. Podré ser llamado en algún momento. Y si no, alentaré desde afuera.



¿Cómo eras de niño?

Hiperactivo, de barrio, siempre dándole al balón. Crecí en un ambiente nada fácil, pero cada uno elige su destino. Quise ser como (el ‘Puma’) Carranza, que toda la vida jugó en la ‘U’, pero gracias a Dios pude salir al extranjero y cumplir mis sueños.



¿Aconsejas a los chicos?

Sí. Hablar de las buenas experiencias es fácil, pero es mejor hablar de las malas, para que no las cometan.

¿A qué te refieres?

Uno sabe lo que está mal. Si quieres ser futbolista, evita cosas que no son de un futbolista. Tienen que alimentarse bien, dormir a sus horas, entrenar, sacrificio, humildad, no creerse nada.



¿Cómo manejas las críticas?

De repente me equivoqué e hice cosas que no se debieron hacer, pero ahora las evito. No me interesa lo que puedan decir. Como no me mantienen, me da igual. Me resbala lo que digan. Hay que disfrutar la vida, muchachos. El resto son deudas.

'Cuto', el padrino



Aunque era ‘chibolo’ durante su primer paso por la ‘U’, el ‘Loco’ nunca tuvo problemas con los más experimentados. “Yo entraba bien al grupo. Y siempre me pegaba al más grande, a Luis Guadalupe, el negro, que era grandote. Cualquier cosa ya él tenía que saltar”, contó. 'Cuto', el padrino Vargas y Guadalupe, amistad 100% crema. (USI)

