Desde regresó al Perú luego de su paso frustrado por España, Juan Manuel Vargas prefirió callar. Ni siquiera habló durante la conferencia de prensa que hizo Universitario de Deportes para presentar a sus nuevos jales. Sin embargo, ese silencio se rompió luego de su debut con la camiseta de sus amores en la ‘Noche Crema’, en el choque ante la Universidad Católica.



De Juan Manuel Vargas se dijo que no contaba con ofertas en el extranjero, debido al bajo nivel que mostró durante los últimos meses en Real Betis. Por eso, se supo, aceptó la jugosa oferta de Universitario de Deportes, que jugará la Copa Libertadores, una vitrina grande para que el ‘Loco’ relance su carrera.



Según Juan Manuel Vargas, su regreso a Universitario de Deportes correspondió a un solo factor. Y ese fue el amor que le tiene a la institución que lo hizo debutar profesionalmente: “Se habló de muchas cosas, que no tenía ofertas. Volví a la ‘U’ por dinero, sino para reencontrarme conmigo, para volver a ser feliz”, dijo el ‘Loco’ a América Deportes.



En esa misma línea, Vargas reveló que analizó la posibilidad de retirarse del fútbol, debido al mal momento anímico que atravesaba. Las constantes lesiones y el no ser uno de los referentes de la Selección Peruana lo llevaron a perderse en un hoyo emocional.



Juan Manuel Vargas jugó 45 minutos contra la Universidad Católica. (Foto: Jesús Saucedo) Juan Manuel Vargas jugó 45 minutos contra la Universidad Católica. (Foto: Jesús Saucedo)

“Estuve pasando por momentos difíciles, que me chocaron. Esas cosas pasan y te hacen más fuerte. Rechazamos buenas ofertas. Decidí regresar a casa. A veces decía: o sigue en el fútbol o no sé. Por un momento, no me sentía feliz. Ahora tengo otro impulso”, agregó Juan Manuel Vargas.



El ex jugador de Fiorentina también se dio tiempo para hablar sobre su reestreno con Universitario de Deportes en el duelo contra la Universidad Católica en la ‘Noche Crema’. Vargas fue el futbolista más aplaudido durante la presentación oficial del plantel 2017.



“Bien. Contento. Feliz de pisar nuevamente el césped y volver a jugar después de mucho tiempo de para. Más aún, en mi casa. Cuando me fui, sentía una tristeza grande. Ahora que regresé me siento como un chiquillo”, aseveró Vargas.



“Los parlantes no me dejaron escuchar. Es un momento feliz. Ahora tengo que agradecerle a la gente, pero en el campo”, agregó Juan Manuel Vargas, quien todavía, dice, no piensa en su retorno a la Selección Peruana.



