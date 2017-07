"Juan Manuel Vargas ha recibido en la última hora, a través de su agente, la petición del Real Madrid, dirigido por José Mourinho”, publicaba en 2011 el portal italiano Calciomercato.com. Pocos lo podían creer, pero incluso habían detalles: se hablaba de un contrato de cinco años por el que ganaría 3,5 millones de euros (casi 5 millones de dólares) por temporada.



Hoy, seis años después, el 'Loco' recuerda lo que sucedió: "Me han querido varios, pero no sé si era seguro o no. Yo creo que de un 100 por ciento, un 80 era verdad. Al final no se concretó, pero las cosas suceden por algo. Al final cada uno tiene lo que merece", comentó el actual jugador de Universitario de Deportes para RPP.

En una entrevista concedida en 2011, Juan Manuel Vargas reveló que el interés no solo era del Real Madrid y mencionó a equipos como Inter de Milán, Juventus y Manchester City. Sin embargo, ninguno de estos grandes fue su destino. Más tarde, dejaría la Fiorentina de Italia para fichar por el Genoa del mismo país.

"A veces no fui un buen profesional cuando me inicie. Un tiempo exageré las cosas y eso al final te pasa factura. De esas cosas se aprende", agregó.

Juan Manuel Vargas se inició en Universitario de Deportes y en 2005 dio el salto al extranjero cuando fichó por Colón de Argentina. A lo largo de su carrera también pasó por el Catania de Italia y Real Betis de España, último equipo que defendió en el extranjero antes de volver a inicios de 2017 al Perú.



