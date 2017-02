Juan Manuel Vargas: "Me demoro en hacer goles pero los hago bonitos"

El 'Loco' volvió a ser el centro de la noticia. Juan Manuel Vargas vive un momento especial tras su retorno a Universitario de Deportes y todo apunta a que las puertas de la Selección Peruana podrían abrirse nuevamente para él. De eso y otros temas habló en una entrevista con 'Fútbol en América'.

Su retorno a Universitario de Deportes. "Yo no estaba motivado porque no estaba jugando y la forma como terminó mi aventura en España. Tuve unas ofertas pero no me convencieron. No fue por dinero, no vine por eso, vine por la motivación de jugar por el equipo del cual soy hincha".

► Universitario de Deportes: Juan Vargas anotó golazo de tiro libre

Su objetivo con la crema. "Es tratar de dar lo mejor, poner mi grano de arena y hacer una buena Libertadores. Hay que ir paso a paso con humildad. Por eso estamos en la 'U' que somos un equipo de garra. Después todo vendrá solo, todo caerá por su propio peso".

Sus mejores goles. "He tenido bonitos goles. Yo soy de demorarme pero cuando los hago, los hago bonitos. De mis goles me quedo con el que hice cuando debuté, ese fue el inicio de toda una vida".

La Selección Peruana. "Es lo mejor es lo que uno aspira siempre. Yo a estas alturas ya no estoy para hacer problemas de nada, estoy para apoyar siempre y eso depende del profesor. No me llamaron, es entendible, no tenía equipo. Pero ahora voy a dar lo mejor, si requieren mi ayuda estaré para apoyarlos".

Aplaude a Miguel Trauco. "Es un muchacho con mucha proyección, va a tener un buen futuro. Él tiene que adaptarse lo más rápido, mantenerse y después tratar de emigrar al fútbol europeo".

El 'Puma' Carranza. "Es un como un padre para mí, un ídolo para mí de toda la vida. Como persona es 100 puntos el Puma".

ESTO TE PUEDE INTERESAR

► Universitario de Deportes: los goles más recordado de Juan Manuel Vargas con la crema

LEE TAMBIÉN