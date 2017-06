Juan Manuel Vargas: pros y contras de su renovación con Universitario de Deportes

Era ya el mediodía y su camioneta no salía de Campo Mar. No lo haría nunca: Juan Manuel Vargas no estaba dentro. El ‘Loco’ no entrenó el último lunes con Universitario de Deportes. “No hay comentarios”, respondió un vocero del club, cuando le preguntamos por su ausencia.

El motivo solo lo conocen él y la dirigencia. Sin embargo, lo que hasta ese momento ambas partes no tenían claro era si, luego del viernes –cuando termina su contrato–, el lateral seguiría siendo jugador de la ‘U’.



La dirigencia de Universitario de Deportes tenía planeado reunirse en las últimas horas para decidir si el ‘6’ crema debe continuar o no. Para tomar la decisión, definieron dos puntos: la parte económica y un informe hecho por Pedro Troglio y su comando.



Si bien el cuerpo técnico prioriza el funcionamiento colectivo sobre algún caso en particular, la salida de Juan Manuel Vargas –según los directivos– podría generar inestabilidad en el grupo. O, peor aún, ser excusa para futuros malos resultados.



¿POR QUÉ SE QUEDARÍA?



Experiencia ► Es uno de los cremas que más recorrido tiene. Pasó por Argentina, Italia y España. Eso le da jerarquía en el grupo.



Buena pegada ► Es de los pocos que remata de lejos. Tiene potencia y dirección. Por esa virtud, es opción en los tiros libres.



Promedio de gol ► Dos de sus tres ‘pepas’ esta temporada las hizo en los cuatro partidos que jugó con Pedro Troglio.



Es ‘marca’ ► Al ser un jugador de renombre, llama la atención. Genera interés y funciona como estrategia de marketing.



¿POR QUÉ SE IRÍA?



Factor económico ► El ‘Loco’ pediría un aumento, pero los cremas no están dispuestos a subirle el sueldo. La ‘U’ ahorraría buen billete.



Rendimiento ► Como volante no rindió. De lateral, no demostró lo esperado. Su estado físico mejoró, pero no llegó a ser el exigido.



Constantes lesiones ► En el año, el ‘Loco’ se perdió seis partidos –tres con Troglio– por lesiones y cinco por no estar en su mejor forma física.



Tiene reemplazantes ► Hay alternativas en su puesto: Jersson Vásquez y Joaquín Aguirre. El primero ha jugado 6 partidos como titular con Troglio.



