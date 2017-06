El contrato de Juan Manuel Vargas vencerás en los próximos días y el ‘Loco’ está dispuesto a negociar su continuidad en Universitario de Deportes. Y es que por la cabeza del ex Fiorentina solo pasar salir campeón con el club de sus amores, para cumplir con uno de los objetivos que se trazó a inicios de año.



“Recién me reuniré con ellos. Será entre hoy día y mañana. Mi intención es quedarme, porque queremos el título nacional. El profesor me ha dado la confianza y la aprobación para quedarme. Esto ya no depende él, sino de la gente de arriba. No soy el único que no ha renovado. Mi contrato vence el viernes”, dijo Vargas.



En sentido, el lateral izquierdo descartó que su continuidad en Universitario de Deportes dependa del factor económico. De hecho, el ‘Loco’ dejó claro que su regreso al Perú se debió principalmente a un tema de fanatismo, debido a que en el cuadro crema se formó y luego dio el salto al extranjero.



“Si fuera por el tema económico, no hubiera regresado. Lo dije desde un inicio: quiero salir campeón con la ‘U’ y luego irme tranquilo”, agregó el ex Real Betis.



Por otro lado, el capitán crema no descartó jugar por otro equipo en el Perú.



“Yo solo pienso en la ‘U’, después analizaré otras cosas si es que no se da nada acá. ¿En el Perú solo jugarías en la 'U'? No puedo decir eso porque no sé qué pasará. Tengo las ganas de quedarme, pero todo depende de lo que suceda en la reunión que tendré con el club”, indicó.

"Lamentablemente, Universitario ya no depende de una sola persona. He venido jugando varios partidos, me he puesto mejor físicamente. Por mis ganas de jugar, me lesioné rápido, me ponía loquito. Las lesiones quedaron atrás. Ahora me siento muy bien”, concluyó Juan Manuel Vargas.