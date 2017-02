Juan Manuel Vargas habló de todo. Universitario de Deportes, los hinchas, la Selección Peruana y las anécdotas con la crema fue el tema de conversación en una entrevista que ofreció el 'Loco' a un programa dominical.

El jugador de Universitario de Deportes le dijo a 'Día D' que a pesar de todo lo vivido, por su cabeza no pasó retirarse del fútbol. "Si hubiera querido me hubiera retirado hace rato, no se me pasó por la cabeza hacerlo pero había días en los que no me paraba de la cama y me decía qué hago, qué puedo hacer", dijo.



El 'Loco' dijo que en ese periodo llegó la propuesta de Universitario de Deportes. "En la 'U' me dijeron que no había dinero pero yo dije no importa, quería, otra vez, agarrar ese gustito a jugar con la crema".

Juan Manuel Vargas también habló del problema vivido con la barra de Universitario de Deportes hace unos días, cuando un grupo de hinchas se metió a los entrenamientos de manera violenta.

"Yo entiendo la molestia no es la forma de la manera en la que entraron. Nosotros no somos animales para que nos traten así. Yo no salgo al campo a perder. Yo tengo familia, quiero que mi hijo vea los partidos y diga mira mi papá ganó. Nosotros somos un equipo grande, esa es nuestra idea y la de mis compañeros", declaró.

La Selección Peruana

La Selección Peruana también fue un tema que se tocó en la entrevista. "Sé lo que se siente ponerte esto (la camiseta de la Selección Peruana) y estar jugando por tu país, es lo máximo y el que se la ponga siempre tiene que dar lo mejor. Mi objetivo es hacer las cosas bien y después las cosas caerán por su propio peso", dijo.

El jugador de Universitario de Deportes aclaró que aparecieron unas fotos suyas cuando se encontraba de vacaciones y no durante los entrenamientos con la 'U' y dijo que tomará las acciones correspondientes para aclarar el tema. "Yo he tenido comportamientos malos, pero eso ya quedó en el pasado. Yo quiero dar lo mejor en la 'U'", afirmó.

Las anécdotas

Las anécdotas no fueron ajenas y las 'vaciladas' tampoco, sobre todo cuando el 'Loco' se juntó con Paolo Maldonado y José Luis Carranza.

"Desde chibolo ya estaba trastornadito", dijo Paolo Maldonado entre risas. "Pero eso ya no es así, a medida que pasan los años vas dejando eso atrás y vas madurando", añadió después.

"El 'Loco' llegó con unas zapatillas Sinfin, ahora usa zapatillas de marca, pero no está arrreglado, se parece a Galliquio", apuntó el 'Puma'.

"Antes cuando corrías al lado del 'Puma', si lo pasabas te metía un lapazo y te decía espero que el domingo corras igual", recordó Juan Manuel Vargas.

