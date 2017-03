Juan Manuel Vargas: "Mi mujer ya no me deja ir a discotecas"

No quiere estar involucrado en escándalos y menos cuando no da motivos. Juan Manuel Vargas salió al frente para aclarar que solo está dedicado a recuperar su nivel, a jugar al fútbol y que ya dejó de cometer errores por el bien de Universitario de Deportes y por sus hijos.

"Yo no puedo estar saliendo a aclarar supuestas fotos de indisciplina. En una publicada recién se ve a mi mujer embarazada, con polo manga larga, en invierno, en vacaciones cuando yo no tenía contrato con la 'U'. La verdad me fastidia lo mínimo, pero tengo mi familia. Mis hijos que están creciendo y ven estas imágenes", dijo en conferencia de prensa.

"He tenido etapas y ahora estoy en una etapa tranquila y si salgo solo voy a reuniones familiares. Cuando he ido a discotecas iba en mis tiempos libres, ahora ni voy, ni salgo, aparte mi mujer ya ni me deja", añadió.

El 'Loco' Vargas dijo que pasa por una nueva etapa en su vida y a su estilo afirmó: "Yo ya tengo 33 años y no estoy para cojudeses". El jugador de Universitario de Deportes dijo que solo quiere jugar al fútbol y recuperar su nivel. "No sé si me voy a quedar acá en junio, yo tengo para jugar 3 o 4 años más, tengo propuestas. Hay gente que me quiere perjudicar pero no van a poder porque siempre he sido frontal, directo y hablo con la verdad", afirmó.

Juan Manuel Vargas dijo que ahora juega en el equipo del que es hincha y que perjudicarse o perjudicar al equipo ya no es lo suyo. "Con el plantel almorzamos, si uno se quiere meter una cerveza no está mal. No es el momento por la situación en la que estamos, pero ya no estamos en discotecas ni nada", explicó.

"Hay gente que quiere ver a la 'U' mal, dividida pero cuando te ven no te dicen nada", dijo el 'Loco' Vargas y añadió que los jugadores respaldan al actual comando técnico. "Sabemos que si al equipo le va mal lo primero que van a volar son las cabezas pero el comando técnico quiere hacer las cosas bien", añadió.

El jugador de Universitario de Deportes terminó su conferencia de prensa en el Monumental, dejando un mensaje para los más jóvenes. "Yo les digo que sean humildes, la fama llega y te levanta o te puede tumbar. Uno lo dice por experiencia. No quiero que me vean como ejemplo porque he cometido muchos errores pero de esos errores he aprendido", finalizó.

