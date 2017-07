Juan Manuel Vargas aclaró diversos aspectos sobre su situación actual con Universitario de Deportes. El 'Loco' habló de algunos aspectos de su contrato, su sueldo y las lesiones que le han impedido jugar.

"Conozco el medio y sé que hay gente que anda tirando basura. Yo siempre he jugado con respeto. Yo jamás he dicho que partidos tengo que jugar o no. No hay cláusula para no jugar en altura, eso es mentira. Había momentos en los que estuve lesionado y quería llegar a mi 100 por ciento para jugar bien", dijo en RPP.

"Dijeron que yo por lo bajo cobraba 30 mil dólares. Si fuera así me faltaría el respeto yo mismo. Lo que cobro ni llega para la gasolina del fin de semana. Es simbólico, por eso es hasta el 31 de agosto. En ese tiempo se abren muchas opciones, el tema era cerrar mi contrato", añadió el jugador crema.



Juan Manuel Vargas dijo que a todo futbolista le pasa que tiene momentos altos y bajos. "Lo que puedan decir no me interesa. El tiempo que me queda en la 'U' quiero seguir jugando y hacer las cosas bien", comentó.

"Acá en Perú si te ven mal y quieren que te vaya peor. A mí me da mucha risa. Yo quiero terminar bien y voy a jugar hasta que las piernas me den. Yo quiero dejar el fútbol y no quiero que el fútbol me deje", explicó.

El 'Loco' dijo que la 'saladera' le jugó una mala pasada en este tiempo. "Soy católico pero hasta me hice una limpia. Me sentía con una pesadez en la espalda y hora estoy tranquilo, llego temprano al entrenamiento y quiero alargar más mi carrera y jugar", afirmó.



