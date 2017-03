Juan Reynoso cumple 300 partidos como entrenador en Primera División 

Infografía: Christian Marlow

Querido por pocos y o diado por muchos. Así es la vida de Juan Reynoso desde futbolista. El 'Cabezón' llega a su partido 300 como entrenador en el fútbol peruano. La carrera desde el banquillo del excapitán de la Selección Peruana tiene muchas historias qué contar.

> Perdió por Walk Over en su 'debut'

> El 'Cabezón' regresa a Matute

> ¿Joyce Conde o Raúl Ruidíaz?

> El futbolista que más dirigió

> Todas sus incidencias

Pedió por Walk Over en su 'debut'

Volver arriba

Juan Reynoso asumió la dirección técnica de Coronel Bolognesi el 16 de abril de 2007. Cinco días después debía ser su debut ante Sport Áncash en el Rosas Pampa. Una polémica amnistía de la Federación Peruana de Fútbol a favor de la 'Amenaza Verde' generó la molestia de la directiva tacneña.



El 'Bolo' y San Matín anunciaron que no jugarían ante Sport Áncash como protesta. Juan Reynoso y sus dirigidos no viajaron a la ciudad de Huaraz, así el primer partido del 'Cabezón' como entrenador fue una derrota por Walk Over. Estadísticamente, quedó para la historia como su frustrado estreno.

Sport Áncash se presentó en su estadio, saludaron a la gente y esperaron pacientemente que se concrete el triunfo en mesa. (USI) Sport Áncash se presentó en su estadio, saludaron a la gente y esperaron pacientemente que se concrete el triunfo en mesa. (USI)

Volver arriba

El 'Cabezón' regresa a Matute

Volver arriba

Juan Reynoso pudo ser ídolo de Alianza Lima, aunque él mismo lo impidió. Sobreviviente del plantel de 1987 (por lesión no viajó al fatídico partido ante Deportivo Pucallpa), el exdefensor era visto como el nuevo caudillo aliancista. Un 18 de enero de 1993 decidió fichar por la 'U' y se convirtió en persona no grata en La Victoria.



Casi 25 años después, Juan Reynoso no imaginó que el divorcio seguiría vigente. Coronel Bolognesi robó un punto en su visita a Matute el 20 de mayo de 2007, pero el Comando estuvo más atento en la banca rival. Ni bien Reynoso asomó la cabeza, cientos de hinchas no pararon de insultarlo y reprocharle por haber fichado por el clásico rival. Se la tenían guardada.



Como entrenador, Juan Reynoso ganó ocho partidos, empató cinco y perdió tres ante los blanquiazules. En los cinco clásicos que dirigió (2009-2010) acabó invicto.

Juan Reynoso jugó en Alianza Lima entre 1986 hasta 1993. (Foto: USI / Video: You Tube)

Volver arriba

¿Joyce Conde o Raúl Ruidíaz?

Volver arriba

Juan Reynoso llegó a Universitario de Deportes (2009) y entre futbolistas que eligió para sumar en la bolsa de minutos estaba Joyce Conde. La famosa frase "va a parar la olla" es uno de los grandes harakiris en su carrera.



En paralelo, un también juvenil Raúl Ruidíaz brillaba en América Cochahuyco de la Segunda División. Juan Reynoso no lo tenía en sus planes en un inicio, pero tras las buenas actuaciones de la 'Pulga' en la filial crema, no le quedó otra que hacerlo jugar.



El delantero rápidamente anotó sus primeros goles en el Descentralizado y consiguió su primer título. Juan Reynoso remó contra sus propias ideas y funcionó.

Raúl Ruidíaz jugó X partidos dirigido por Juan Reynoso. (Eddy Lozano) Raúl Ruidíaz jugó 24 partidos con la 'U' y 20 en Melgar dirigido por Juan Reynoso. (Eddy Lozano)

Volver arriba

El futbolista que más dirigió

Volver arriba

Juan Reynoso dice que no tiene preferencias, pero una serie de futbolistas lo han acompañado en varios de los clubes que pasó. Piero Alva ha jugado en 105 partidos de Juan Reynoso dirigiendo en Primera, 120 sumando todos los choques oficiales.



El 'Zorro' acompanó a Juan Reynoso en Universitario de Deportes, Sporting Cristal y FBC Melgar. Curiosamente, el mismo entrenador lo dejó fuera del plantel 'dominó' a mitad de 2015.

Piero Alva debutó como futbolista en 1998, seis años antes de que Juan Reynoso se retire. (Julio Angulo) Piero Alva debutó como futbolista en 1998, seis años antes de que Juan Reynoso se retire. (Julio Angulo)

Volver arriba

Todas sus incidencias

Volver arriba

No descubrimos petróleo si decimos que Juan Reynoso prefiere vivir alejado de la prensa, en algunos casos llegando a situaciones tensas. El exdefensor lleva poco más de medio año sin declarar, salvo el reclamo tras el partido ante Sporting Cristal.



Juan Reynoso consiguió dos títulos en Primera División. El primero fue con Universitario de Deportes en 2009. Le ganó la final a Alianza Lima en su partido 96 en Primera División. El segundo fue con Melgar en 2015. También ganó el torneo Clausura con Bolognesi (2007) y el 'Dominó' (2015).



En sus diez años como entrenador, Juan Reynoso clasificó a la Copa Libertadores 2008, 2010, 2016 y 2017, así como a la Copa Sudamericana 2011 y 2015. Solo con Sporting Cristal no pudo llegar a un torneo internacional.

Bautizado como un técnico que 'gana 1-0' por sus planteamientos, el mejor resultado de Juan Reynoso fue por 5-0 ante Sport Huancayo en 2009 y contra León de Huánuco en 2015. En 2008, Coronel Bolognesi anotó seis goles en un partido ante Alianza Atlético.



Curiosamente, existen cuatro clubes a los que no les ha podido ganar en Primera División: Atlético Minero (2008), Sport Loreto (2015), Sport Rosario y Academia Cantolao, estos dos últimos recién con un partido en el Torneo de Verano 2017.

"Quiero un Melgar protagonista", fue la promesa de Juan Reynoso al llegar a Arequipa en 2014. En tres temporadas, logró un título y un segundo lugar.

Volver arriba