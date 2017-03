Juan Reynoso es un hombre de pocas palabras, pero cada vez que decide hablar si que causa todo un terremoto. Esta vez, el técnico de Melgar convocó a una conferencia de prensa para señalar algunas cosas que le parecen injustas.

Lo primero que dijo fue que hoy recién a las 6 de la tarde se enteró que la Comisión de Justicia de la ADFP lo suspendió por reclamar al árbitro en el partido ante San Martín.

"Hay que felicitar la premura con la que la Comisión de Justicia, después de revisar un resumen ambiguo en el cual yo le digo al árbitro 'que le sacó amarilla a Cartagena después de 4 faltas y también a Ascues a la primera infracción', decida sancionarme. Ese hecho puntual, al yo reclamar (al juez), hizo que a mí me suspendan. Hoy, 6 de la tarde, me enteré que no estaba habilitado. No lo sabían los árbitros, ni tampoco el comisario", dijo Reynoso.

Además, el técnico dijo que no se mide con la misma vara. Recordó que Sandoval fracturó a Vera el sábado y hasta ahora no recibe sanción.

"Hubo una fractura el sábado en Huaraz, pero no se castigó y el muchacho jugó hoy. Nos complican los arbitrajes contra los grandes. Más que quejarme, levanto la voz para estar alerta. Si van a castigar, que castiguen a los que deben. Si hoy se juntaron para tomar esa decisión en mi contra, deben hacerlo para ver como actúan con respecto al chico que se perderá toda la temporada", añadió.



Por último, el entrenador cuestionó los horarios en los que han programado a Melgar en sus siguientes choques.

"En este país se ha hecho la cultura del que no llora no mama. Nos acaban de avisar que el partido en el Callao y con Comercio nos quieren poner a la 1 de la tarde.¿Será porque estamos punteros? No puede ser que a los grandes los pongan a las 5 y 45 , pero a nosotros, a los 'provincianitos' si nos meten en un 'huequito' a la 1 de la tarde", culminó.

