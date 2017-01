Es enero de 1993. Juan Reynoso camina pensante por las instalaciones del Lolo Fernández. De hecho, el ‘Cabezón’ tuvo que dejar su cinta de capitán de Alianza Lima en las afueras del mítico recinto para hacer efectivo su ingreso. Más adelante, en una oficina lo espera el presidente de Universitario de Deportes, Jorge Nicolini, para cerrar con de una vez por todas su vinculación con el club crema. El defensa, finalmente, firma y cruza oficialmente la vereda de enfrente.



Esta denominada ‘traición’ escandaliza a todo Alianza Lima. Por supuesto, el capitán de los ‘Potrillos’ se les fue y se unirá al archirrival. Evidentemente, Reynoso ha roto los corazones románticos que se enamoraron de los ‘Potrillos’ que murieron en el fokker. Y a este sobreviviente poco le preocupa. Y como se si fuera poco, Juan cae en el resentimiento de las pifias ‘grones’. Eso lo lleva a jurar “nuca más regresar” a La Victoria.



Juan Reynoso en un Clásico contra Alianza Lima. (Foto: USI)

Han pasado 24 años de aquel episodio. Y el Reynoso técnico (y campeón con la 'U' en el 2009) rompe su juramento con un textual que pasará a la historia: “Volvería a Alianza Lima. Como jugador, dije que no. Ahora como entrenador, no le cierro las puertas”, dijo en CMD.



Como si esto fuera poco, Juan Reynoso acepta haber mantenido contacto con el gerente deportivo, Gustavo Zevallos, a finales de diciembre del 2016 para evaluar su regreso a un Alianza Lima que cumplirá 10 años sin campeonar.



“Cuando Gustavo me comenta la posibilidad de reunirnos - yo no sé si oportuno o no – acepté. Un día antes, ya habíamos cerrado de palabra con Jader Rizqallah para dirigir a Melgar en el 2017. Se lo comenté a Zevallos y entendió. Encontré a Gustavo más maduro como gerente deportivo. Hasta hoy hablo con él. Alianza está haciendo bien las cosas. Sincero su presupuesto”, agregó Juan Reynoso.



Convertirse en un técnico top le ha servido a Juan Reynoso para ser tentado también por Real Garcilaso y César Vallejo. Ambos, según el DT, lo quisieron en su momento. Hasta con el presidente del club cusqueño mantuvo una reunión en México, según reveló el estratega.



