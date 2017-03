Juan Vargas: lo que dijo sobre volver al extranjero y un posible retorno a la Selección Peruana 

Juan Manuel Vargas volvió a Universitario de Deportes para encontrarse a sí mismo. No se trata de una deducción o un rumor. Él mismo lo aseguró cuando decidió fichar por el club que lo vio nacer. Y hoy esa es única prioridad: que la 'U' este bien. ¿Si piensa en volver al extranjero? Sí, "han habido ofertas", aseguró. ¿Si piensa en la Selección Peruana? Es cuando Juan se vuelve más reservado: "Ya se verá".

"Me gustaría volver al extranjero si se me da la posibilidad pero acá estoy tranquilo. En realidad, lo único que me importa es que a la 'U' le vaya bien. Ha habido propuestas del exterior pero hay que tratar de pensar bien las cosas y ver qué es lo que se quiere, eso se verá con el tiempo. Todavía tengo 33 años y espero jugar unos 3 o 4 años más", declaró Vargas a Caretas.

Sobre el mal momento de Universitario de Deportes, agregó: "A la 'U' no le está yendo mal, solo estamos pasando por una racha en la que estamos perdiendo. Este receso nos va a servir para respirar y empezar de nuevo, dependerá de cada uno jugar con amor propio a la camiseta. Hay que esperar que se reinicie el campeonato para hablar en la cancha. La llegada de Troglio es un aire nuevo con otras experiencias, hay que aprender y tratar de hacer las cosas bien con él. Veremos lo que quiere".

Selección: "La esperanza es lo último que se pierde"

Juan Vargas prefiere hablar más del buen momento de la Selección Peruana antes que a referirse a una posible vuelta.

"Hay que esperar y luchar hasta el final, y después ya se verá. Se oyen todo tipo de comentarios y el mundo del fútbol es así: si pierdes te van a criticar y si ganas van a hablar poco. La prensa habla cuando las cosas van mal pero cuando bien solo hablan de eso dos días. ¿Si mantengo las ganas de volver a la Selección? En su momento dije que quiero hacer las cosas bien en Universitario y después ya vendrá lo otro. Lo que importa es que al equipo le vaya bien", finalizó Vargas.

