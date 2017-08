"Juan Vargas no es la imagen de Universitario de Deportes", dijo Germán Leguía

Pidió disculpas a la trayectoria, pero pegó justo donde más duele. Germán Leguía tomó la palabra para criticar el juego de Universitario de Deportes y la falta de un líder dentro del equipo y la cancha. ¿Y Juan Manuel Vargas? para el ex dirigente crema "no es la imagen del cub".

"Tengo mucho respeto por Juan Vargas y el amor que le tiene a Universitario de Deportes, pero no es la imagen del equipo. La 'U' hoy no tiene un líder en el capo", dijo el popular 'Cocoliche' con el programa La Cátedra de Radio Nacional.

Descentralizado 2017: ¿Qué pasaría si el Torneo Clausura hubiese acabado hoy?



Germán Leguía confesó que no le encuentra respuesta al que Alianza Lima haya sido campeón del Torneo Apertura y no Universitario de Deportes, el equipo que lo formó como jugador y del cual es hincha. "Están mal en el campo. Están ajustando. No sé por qué ni cuál es el problema, pero no hay nada de fútbol".

Sobre el trabajo que dejó en tienda crema tras su salida, Leguía señaló que "con Roberto Chale hicimos un buen trabajo con los menores y por ello se pudo recibir dinero por la venta de algunos como la de Edison Flores, por ejemplo".

Tres atacantes de Universitario fueron superados por Renzo Benavides en un solo partido



Del rival de toda la vida, Alianza Lima, Germán Leguía fue claro en asegurar de que "en Cusco jugaron como en todo el torneo y está claro que si no está Leao Butrón van a sufrir en todos sus partidos. Su presencia es indispensable. Si no está le hace mucha falta".