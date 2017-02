Julio César Uribe tras el empate: “Sporting Cristal mereció ganar”

Luego del empate sin goles que protagonizó Sporting Cristal ante Unión Comercio en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 1 del Torneo de Verano, Julio César Uribe analizó su debut con el cuadro de Moyobamba y aseguró que el cuadro de ‘Chemo’ del Solar debió ganar el duelo.



“Cristal cortó y mereció ganar. Generó dos o tres clarísimas. Nosotros dos o tres tibias. El que mereció ganar fue Sporting Cristal. Nosotros, defensivamente, estuvimos muy por debajo de lo pensado”, dijo Julio César Uribe.



Uribe, que regresó a dirigir después de casi dos años, hizo extensivo su desazón por el gol anulado a Unión Comercio. Como se recuerda, el árbitro del encuentro anuló la acción debido a que el delantero visitante cometió mano.



“Hoy día enfrentamos al campeón. Nos sometieron. No tuvimos la capacidad ofensiva para ser daño. El 1-0 es válido, porque no fue fuera de lugar. Eso hubiera significado un triunfo, que no era justo. Los árbitros se pueden equivocar. Hay que respetarlos siempre”, agregó Julio César Uribe.



Por otro lado, es preciso recalcar que el ‘Diamante’ regresó al Alberto Gallardo, su casa, para enfrentar al equipo de donde es ídolo. Allí, Julio César Uribe alzó cuatro títulos nacionales.

